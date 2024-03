Un mouvement politique américain a annoncé vendredi son intention de présenter un candidat indépendant à la présidentielle américaine de novembre. Selon les démocrates, cette décision pourrait diviser la base des électeurs du président sortant Joe Biden.

Une organisation centriste nommée 'No Labels' ('pas d'étiquettes'), se décrivant comme un 'mouvement national d'Américains de bon sens', a déclaré qu'elle entamerait un processus de sélection de son candidat la semaine prochaine.

'No Labels' n'a pour l'instant donné le nom d'aucun candidat potentiel. Les médias américains ont rapporté que plusieurs hommes politiques liés au mouvement avaient renoncé à se présenter.

Les démocrates ont toutefois exprimé, en catimini, la crainte que 'No Labels' ne détourne les électeurs indécis de Joe Biden, ce qui pourrait profiter à son rival républicain, l'ex-président Donald Trump.

'Une cause juste'

'Même si nous nous sommes rencontrés virtuellement, leur émotion et leur désir de rassembler cette nation divisée transparaissaient à travers l'écran', a indiqué le chef de file de 'No Labels', Mike Rawlings, dans un communiqué publié à la suite d'une réunion avec ses membres.

'Ces citoyens pensent qu'il s'agit d'une cause juste et que 'No Labels' devrait fournir aux Américains ce qu'ils désirent, un autre choix', a ajouté M. Rawlings, assurant que 800 délégués ont voté 'à la quasi-unanimité' en faveur de la présentation d'un candidat à la présidence.

'No Labels' a été fondé en 2009 par Nancy Jacobson, ancienne chargée de collecte de fonds pour les démocrates, aujourd'hui directrice de l'organisation, avec le slogan 'Pas à gauche. Pas à droite. En avant'.

/ATS