Un élève poignarde et blesse grièvement sa professeure en France

Une enseignante d'arts plastiques, âgée de 6o ans, a été poignardée mardi dans sa classe d'un ...
Une enseignante de 60 ans a été grièvement blessée mardi après avoir été poignardée dans sa salle de classe au sein d'un collège à Sanary-sur-Mer, dans le sud-est de la France. Son pronostic vital est engagé, a déclaré le procureur de Toulon.

L'agression s'est produite vers 14h00 lorsqu'un élève de 3e (dernière année du collège, adolescents d'environ 14-15 ans) a porté trois ou quatre coups de couteau à l'enseignante. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'assassinat.

Le ministre français de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé qu'il se rendait sur place, au collège La Guicharde. 'Mes pensées vont immédiatement à la victime, à sa famille et à l'ensemble de la communauté éducative, dont je partage le vif émoi', a déclaré le ministre.

Le préfet du Var, Simon Babre, a également fait savoir qu'il allait aussi dans l'établissement. 'Le président de la République est tenu informé de l'état de santé de l'enseignante et de l'évolution de la situation', a dit son entourage à l'AFP.

Selon le rectorat de Nice, l'autorité régionale de l'Education nationale, la victime, une enseignante d'arts plastiques, a été évacuée vers un hôpital.

