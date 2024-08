Un élu américain expulsé du congrès plaide coupable de fraude

Un ex-représentant républicain expulsé du Congrès des Etats-Unis pour avoir menti sur son CV et financé un train de vie luxueux avec de l'argent volé aux donateurs, a plaidé lundi coupable de fraude et d'usurpation d'identité. Il encourt entre 2 et 22 ans de prison.

'L'ancien membre du congrès George Santos a comparu au tribunal juste derrière moi et a enfin dit la vérité sous serment et cette vérité est qu'il est un délinquant. Santos a plaidé coupable d'avoir commis de graves crimes et délits dont la fraude et l'usurpation d'identité', a indiqué le procureur fédéral pour l'est de New York.

Un communiqué du ministère de la justice précise que M. Santos, 36 ans, encourt 'un minimum de deux ans de prison et un maximum de 22 années' et qu'il devra payer au total 578'000 dollars d'amende. Le prononcé de la peine est prévu le 7 février.

Menteur en série

M. Santos, surnommé par la presse le menteur en série, a été expulsé du congrès le 1er décembre dernier, un fait rarissime. Il avait été élu un an plus tôt député d'une circonscription new-yorkaise comptant une partie de l'arrondissement de Queens et une partie du comté de Nassau sur Long Island.

George Santos avait un premier temps clamé son innocence face aux 23 accusations portées par le parquet fédéral de Brooklyn. Fils d'immigrants brésiliens, il s'était présenté comme la 'nouvelle figure du parti républicain' lors des législatives de novembre 2022 et avait façonné son image à partir de mensonges concernant son éducation, sa religion, son expérience professionnelle, ses biens et ses salaires.

Il est allé jusqu'à falsifier son histoire familiale, affirmant être descendant de survivants juifs de l'Holocauste qui auraient fui les atrocités nazies pendant la seconde guerre mondiale. Il a aussi faussement affirmé détenir un diplôme de la New York University et avoir travaillé pour les banques américaines Goldman Sachs ou Citigroup.

Une enquête menée par le New York Times avait révélé ses mensonges alors qu'il siégeait déjà au congrès.

