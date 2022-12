Un ex-commandant rebelle au Kosovo condamné à 26 ans de prison

Le tribunal spécial pour le Kosovo à La Haye a rendu son premier verdict pour crimes de guerre vendredi, condamnant à 26 ans de prison un ancien commandant rebelle, Salih Mustafa. Un verdict qui intervient en pleines tensions ethniques au Kosovo.

Salih Mustafa a été condamné pour avoir torturé des détenus dans une prison de fortune dirigée par la guérilla indépendantiste albanaise du Kosovo, lors de la guerre d'indépendance de 1998-1999 contre la Serbie.

Le tribunal 'vous condamne à une peine unique de 26 ans d'emprisonnement', a déclaré la juge Mappie Veldt-Foglia en s'adressant à M. Mustafa, debout devant les magistrats, visage fermé. Les juges ont établi que l'homme avait été à la tête d'un groupe qui détenait dans une étable au moins six Albanais du Kosovo accusés de collaborer avec les Serbes.

Participation directe

Les prisonniers ont été battus avec des battes de baseball, des matraques en fer, électrocutés, brûlés et privés de nourriture et d'eau dans l'étable à Zllash, un village à l'est de la capitale Pristina. M. Mustafa a personnellement participé au passage à tabac de deux détenus. L'une des victimes est décédée.

Il a été reconnu coupable de plusieurs crimes de guerre: détention arbitraire, torture et meurtre. Il a été acquitté d'une accusation de traitements cruels parce que le même motif était couvert par l'accusation de torture, ont déclaré les juges.

'Il s'agit du premier jugement pour crimes de guerre de ce tribunal', a déclaré Mme. Veldt-Foglia. Le tribunal spécial pour le Kosovo (KSC) est une instance de droit kosovar composée de juges internationaux et chargée d'enquêter sur des crimes commis par l'Armée de libération du Kosovo (UCK) pendant et après le conflit.

Responsables de l'UCK au pouvoir

Créé en 2015, il siège aux Pays-Bas et est financé par l'UE afin de protéger les témoins qui sont soumis à des pressions et des menaces, étant donné que les anciens commandants de l'UCK dominent toujours la vie politique au Kosovo.

M. Mustafa, 50 ans, arrêté en 2020 alors qu'il travaillait comme conseiller pour le ministère de la Défense, a comparé le tribunal spécial à la 'Gestapo' des nazis à l'ouverture de son procès l'année dernière.

Lors du procès, près de 30 témoins ont été entendus, selon le tribunal, officiellement connu sous le nom de Chambres spécialisées du Kosovo.

Le verdict contre M. Mustafa était le premier jugement de la juridiction portant spécifiquement sur des accusations de crimes de guerre. Le tribunal a condamné l'année dernière deux anciens combattants à quatre ans et demi de prison pour intimidation de témoins.

La juridiction a porté des accusations de crimes de guerre contre plusieurs hauts responsables de l'UCK, dont l'ancien président du Kosovo Hashim Thaci (2016-2020), qui a démissionné après avoir été inculpé mais est toujours considéré comme un héros dans son pays.

Nouvelles tensions

La guerre du Kosovo, qui a fait 13.000 morts, a pris fin lorsque les forces du président serbe Slobodan Milosevic se sont retirées après une campagne de bombardements de l'OTAN de 11 semaines.

Bien que le Kosovo ait déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, Belgrade ne la reconnaît pas et encourage la majorité serbe du nord du pays à défier l'autorité de Pristina.

Le verdict de vendredi survient alors que des tensions ethniques ont de nouveau éclaté au Kosovo. Des coups de feu ont été échangés le week-end dernier avec la police et les forces de l'ordre de l'UE ont été prises pour cible.

/ATS