Un fragment de 19 km se détache du plus grand iceberg du monde

Pour la première fois, un fragment majeur, presque aussi grand que Paris, s'est détaché du plus grand iceberg du monde dont la dérive depuis l'Antarctique est traquée par les satellites, ont indiqué vendredi des scientifiques à l'AFP.

L'iceberg le plus grand du monde est un immense plateau de glace aujourd'hui long de 80 km, d'une superficie de 3360 kilomètres carrés, qui s'est désolidarisé de l'Antarctique en 1986. Après être resté des décennies sur place, il se dirige lentement depuis décembre vers l'île britannique de Géorgie du Sud, plus au nord, emporté par de puissants courants océaniques.

Jusqu'ici, ce colosse de glace connu sous le nom d'A23a était plutôt resté intact.

Mais des images vendredi d'un satellite européen analysées par l'AFP et confirmées par deux scientifiques montrent qu'une portion allongée d'environ 19 km de long et 6 km au plus large, certes minime comparée à l'immensité de l'iceberg parent, s'est détachée.

/ATS