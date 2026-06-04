Un grimpeur disparu dans l'Everest retrouvé vivant six jours après

Miracle dans l'Everest: un guide népalais de 30 ans a été retrouvé vivant jeudi sur les pentes du plus haut sommet du monde (8849 m) six jours après avoir été porté disparu et considéré comme mort, a-t-on appris auprès des sauveteurs.

'Il a été retrouvé ce matin alors qu'il rampait vers le camp de base', par une équipe du Sagarmatha Pollution Control Committee, le groupe qui se débarrasse des déchets laissés par les grimpeurs, a déclaré à l'AFP Pemba Sherpa, de la compagnie 8K Expeditions chargée de secours.

'Un hélicoptère l'a pris en charge pour le conduire dans un hôpital de Katmandou', a-t-il poursuivi, sans donner de détails sur l'état de santé du miraculé.

Le 'toit du monde'

Grimpeur expérimenté, Hillary Dawa Sherpa avait atteint le 29 mars le 'toit du monde' en compagnie de l'alpiniste britannique Chris Thrall. Son compagnon de cordée avait perdu sa trace le lendemain lorsqu'ils redescendaient du camp 4 au camp 3.

'Il s'est assis pour faire une pause avec son sac sur le dos (...) je me suis retourné et je lui ai demandé 'Hillary, ça va mon frère ?'', a raconté Chris Thrall lors d'un message vidéo posté alors qu'il le croyait perdu. 'Il m'a répondu 'oui, oui, ça va Chris, s'il te plaît vas-y, vas-y''.

Le Britannique, qui a décrit que leur ascension avait été plus longue que prévue, a expliqué avoir ensuite croisé la route d'un grimpeur polonais en difficulté. 'Je devais faire demi-tour pour retrouver Sherpa, dont je pouvais supposer qu'il allait repartir, comme il l'avait fait des centaines de fois ? Ou aider l'autre alpiniste, sans oxygène, les doigts gelés et à l'évidence pas très loin de l'hypothermie ?', a-t-il raconté.

Leur ascension était l'une des toutes dernières de la saison de printemps, qui a permis à plus d'un millier d'alpinistes d'atteindre le sommet, record absolu de fréquentation selon le département népalais du tourisme.

Cinq grimpeurs - deux Indiens et trois Népalais - sont déjà morts cette année sur les pentes de l'Everest. A titre de comparaison, 18 personnes y avaient perdu la vie en 2023, la saison la plus meurtrière.

/ATS