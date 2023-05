Un immeuble de sept étages en feu à Sydney - quartier menacé

Plus d'une centaine de pompiers tentent jeudi d'éteindre un violent incendie d'un immeuble de sept étages à Sydney, qui se propage à d'autres bâtiments, selon les secours.

'Le bâtiment est en train de s'effondrer, tandis que le brasier commence à se propager à plusieurs bâtiments voisins, dont des immeubles résidentiels', ont déclaré les pompiers de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud dans un communiqué.

Vingt camions de pompiers et plus d'une centaine de soldats du feu sont mobilisés pour 'contenir et éteindre l'incendie' du bâtiment situé Randle Street, près de la gare centrale de Sydney, ont fait savoir les services d'urgence.

Au moins un véhicule à proximité a été détruit dans l'incendie, ont-ils ajouté.

'La population est priée d'éviter le secteur pendant que les opérations anti-incendie se poursuivent', ont communiqué les pompiers.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des flammes s'élevant dans le ciel aussi hautes que le bâtiment lui-même, ainsi qu'une épaisse fumée s'en échappant.

/ATS