Un influent avocat jugé coupable du meurtre de sa femme et son fils

Un influent avocat du Sud des Etats-Unis, Alex Murdaugh, a été jugé jeudi coupable du meurtre de sa femme et de son fils. L'affaire qui a été suivie avec avidité pendant des semaines dans le pays et a déjà fait l'objet de documentaires.

'Les preuves de culpabilité sont accablantes', a dit le juge Clifton Newman après la lecture du verdict. Debout dans la salle, Alex Murdaugh n'a laissé paraître aucune émotion, clignant seulement des yeux de façon répétée.

Les jurés n'ont eu besoin que d'un peu moins de trois heures de délibérations pour parvenir à leur décision. Alex Murdaugh encourt la réclusion à perpétuité. Sa peine doit être prononcée vendredi matin.

Ce notable de 54 ans était accusé d'avoir volé des sommes folles à son cabinet d'avocat, ses amis et même au fils de sa femme de ménage, et d'avoir abattu ses proches pour éviter d'être démasqué. 'Il a trompé tout le monde', mais 'ne vous laissez pas duper' par ce 'maître-menteur', avait lancé mercredi le procureur Creighton Waters à l'adresse des jurés, en leur demandant de rendre un verdict de culpabilité.

Fascination

'Pourquoi aurait-il tué les deux personnes qu'il aimait le plus au monde?', avait rétorqué jeudi son avocat Jim Griffin, en dénonçant une 'théorie absurde'. Soulignant l'absence de preuves matérielles, il avait plaidé l'acquittement.

Maggie Murdaugh, 52 ans, et Paul Murdaugh, 22 ans, ont été tués par balle le 7 juin 2021, près du chenil de leur immense propriété de Caroline du Sud, baptisée Moselle. Les jurés s'y étaient rendus jeudi pour mieux comprendre l'agencement des lieux. C'était la première fois en un mois et demi que les caméras de télévision étaient tenues à l'écart des débats.

Car l'affaire fascine aux Etats-Unis, où tous les médias, y compris les plus sérieux, ont disséqué la vie de cette famille opulente, fière de ses trois générations de procureurs et juges locaux, ainsi que la dérive du père. Un documentaire, 'Murdaugh Murders: un scandale du Sud', figure d'ailleurs dans les programmes les plus regardés sur Netflix, avec 40 millions d'heures visionnées dans le pays la semaine dernière.

'Illusion'

Pendant tout le procès, les chaînes d'information ont retransmis en direct le défilé de collègues et d'amis floués, qui ont raconté comment Alex Murdaugh leur avait volé des millions de dollars sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ces fraudes, qu'il a reconnues, les imputant à de mauvais investissements et à une addiction aux opiacés, ont été mises au jour après le double meurtre et seront jugées ultérieurement.

Selon l'accusation, en juin 2021, plusieurs personnes avaient toutefois commencé à poser des questions, notamment dans le cadre d'une enquête sur la mort d'une jeune fille dans un accident de bateau piloté par son fils Paul. 'Toute l'illusion de sa vie allait s'effondrer, il ne pouvait pas le supporter', a assuré le procureur Waters.

Pour lui, Alex Murdaugh a tué ses proches afin de s'acheter du temps, avant de tenter de mettre fin à ses jours dans une nouvelle arnaque. Début septembre, il avait demandé à un complice de l'abattre pour que son fils survivant touche 10 millions de dollars d'assurance-vie. La balle l'avait juste effleuré.

'Marche arrière'

La défense a mis en cause la plausibilité de cette théorie 'illogique': 'il aurait tué pour détourner l'attention dans une enquête financière, en se plaçant au coeur d'une enquête pénale et d'une tempête médiatique?', s'est étonné Me Griffin, en soulignant l'absence d'ADN ou de traces de sang pour l'incriminer.

Alex Murdaugh, familier des enquêtes du fait de son métier, a manipulé la scène de crime, en changeant ses vêtements ou en effaçant l'historique de conversations, a répondu le procureur. Il s'est également 'fabriqué un alibi' en rendant visite à sa mère sénile et en passant des appels juste après le crime, a asséné Creighton Waters.

'Mais il y a une chose qu'il n'a pas pu contrôler', a dit le procureur: une vidéo filmée par son fils quelques minutes avant de mourir, dans lequel on entend la voix du père, alors qu'il avait toujours nié s'être rendu près du chenil ce soir-là.

La semaine dernière, dans un témoignage éprouvant, l'avocat déchu a reconnu ce mensonge, l'attribuant à une paranoïa causée par sa dépendance à la drogue, tout en maintenant ne pas avoir commis le double meurtre. Quand il est confronté à la vérité, 'il fait marche arrière, pivote et invente une nouvelle histoire', a réagi le procureur.

/ATS