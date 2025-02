Un juge empêche Musk d'accéder aux données du trésor américain

Un juge américain a empêché samedi les équipes d'Elon Musk d'accéder aux données personnelles de millions d'Américains conservées par le département du trésor. La suspension contre ce nouvel assaut du président Trump contre l'administration vaut jusqu'au 14 février.

Le juge fédéral a suspendu l'accès à ces données personnelles et financières à 'toute personne nommée par le pouvoir politique, tous les agents spéciaux du gouvernement' ainsi que 'tous les employés gouvernementaux détachés par une agence extérieure au trésor'.

Il a également ordonné au milliardaire Elon Musk, grand allié de M. Trump, et à ses équipes de la commission à l'efficacité gouvernementale (DOGE) de 'détruire immédiatement toutes les copies du matériel téléchargé'.

Ces décisions ont été motivées par le risque de 'préjudices irréparables' comme la 'divulgation d'informations sensibles et confidentielles' et le 'risque accru que les systèmes en question soient plus vulnérables qu'auparavant aux piratages', a-t-il écrit.

Une audience sur le sujet se tiendra le 14 février, est-il précisé dans son ordonnance.

'Plus grande menace'

Cette décision fait suite à l'action en justice intentée par les procureurs généraux de 19 Etats américains pour empêcher les équipes de l'homme le plus riche au monde d'accéder à de telles informations.

Selon eux, le gouvernement du président américain Donald Trump a violé la loi en élargissant l'accès aux données sensibles stockées par le trésor aux membres de cette commission créée récemment de toutes pièces pour sabrer dans les dépenses publiques et ne bénéficiant pas du statut de ministère.

Des collaborateurs d'Elon Musk ont pris il y a quelques jours le contrôle du système de paiements du trésor américain, une démarche vivement contestée par les élus démocrates et syndicats. Une note du trésor américain a ainsi évoqué 'la plus grande menace interne à laquelle le bureau du service fiscal ait jamais été confronté', ont rapporté des médias américains.

Le patron de Tesla et de SpaceX a justifié sur son réseau social X cette intrusion comme nécessaire pour 'arrêter la fraude et le gaspillage de l'argent des contribuables'.

Un juge 'militant'

Il a condamné samedi une décision d'un juge 'militant' et accusé les démocrates de chercher ainsi à 'dissimuler la plus grande fraude de l'histoire de l'humanité'.

Cette décision judiciaire est la dernière en date à mettre à l'épreuve l'offensive généralisée de Donald Trump et d'Elon Musk contre les institutions fédérales.

Deux autres juges ont suspendu jeudi et vendredi un plan de départ de fonctionnaires à qui le gouvernement imposait un ultimatum, puis la décision du gouvernement de placer une partie des employés de l'agence pour le développement international (USAID) en congés administratifs.

Malgré ces complications judiciaires, le président américain a réaffirmé vendredi son objectif et sa confiance en Elon Musk pour poursuivre sa charge dans les autres ministères, indiquant lui avoir donné pour instruction 'd'aller voir dans l'éducation, d'aller voir au Pentagone, c'est-à-dire dans l'armée'.

Donald Trump a également réclamé vendredi la suppression pure et simple de l'USAID, qui apporte son soutien à des millions de personnes dans le monde.

