Un lancement nord-coréen déclenche des alertes à Séoul et au Japon

La Corée du Nord a tiré mercredi un engin qu'elle a présenté comme un 'véhicule de lancement spatial', a indiqué l'armée sud-coréenne. Ce tir a semé la confusion à Séoul, où un ordre d'évacuation a été lancé par erreur, et a déclenché une brève alerte au Japon.

Le 'projectile a disparu des radars avant d'atteindre son point de chute attendu', a ajouté l'armée citée par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, ajoutant qu'elle cherchait à savoir si le projectile avait explosé en vol ou s'était écrasé. Le premier ministre japonais Fumio Kishida a pour sa part évoqué un 'possible missile balistique'.

La Corée du Sud a annulé une alerte lancée tôt mercredi matin par la ville de Séoul, qui avait fait retentir les sirènes et envoyé un message d''urgence critique' sur tous les téléphones mobiles en demandant aux habitants de se préparer à évacuer en faisant passer 'les enfants et les personnes âgées d'abord'.

Mer Jaune survolée

'Nous vous informons que l'alerte émise par les autorités métropolitaines de Séoul à 06h41 a été incorrectement lancée', a indiqué le ministère sud-coréen de l'intérieur. Selon l'état-major interarmées sud-coréen cité par Yonhap, le projectile a survolé la mer Jaune sans affecter la zone métropolitaine de Séoul.

'Lancement de missile. Lancement de missile. La Corée du Nord semble avoir lancé un missile. Veuillez vous abriter à l'intérieur des bâtiments ou sous terre', a indiqué l'alerte tweetée par le bureau du premier ministre japonais à l'intention des habitants de l'archipel d'Okinawa (sud) et diffusée par la chaîne nationale NHK. Le gouvernement a annulé l'alerte 30 minutes plus tard en estimant tout danger écarté.

'La Corée du Nord a lancé ce qui semble être un missile balistique [...] Aucun dommage n'a été signalé pour le moment. Nous sommes en train d'analyser d'autres informations', a déclaré le premier ministre nippon Fumio Kishida aux journalistes en arrivant à son bureau à Tokyo.

La Corée du Nord avait annoncé mardi qu'elle allait lancer un satellite-espion afin de 'faire face aux actions militaires dangereuses des Etats-Unis et de leurs vassaux'. Le Japon avait estimé qu'il allait s'agir d'un tir de missile balistique déguisé.

Essai de missile dissimulé

Le ministère japonais de la défense avait ordonné d'abattre tout missile dont la chute sur son territoire terrestre ou maritime serait confirmée. Il avait déployé à cet effet des missiles intercepteurs SM-3 et de type Patriot PAC-3.

Pyongyang avait dit que ce lancement interviendrait entre le 31 mai et le 11 juin. Critiquant les récentes manoeuvres entre Washington et Séoul, un haut responsable nord-coréen avait déclaré mardi que son pays ressentait 'le besoin de développer ses moyens de reconnaissance et d'information ainsi que d'améliorer diverses armes défensives et offensives.

Tokyo et Séoul avaient fermement critiqué l'annonce du lancement, affirmant qu'il violerait les sanctions imposées par l'ONU contre la Corée du Nord, lui interdisant notamment d'utiliser des missiles balistiques.

'Si la Corée du Nord procède effectivement à ce lancement, elle devra en payer le prix et supporter la souffrance qu'elle mérite', avait lancé le ministère sud-coréen des affaires étrangères.

Même technologie

Selon des analystes, envoyer un satellite en orbite peut permettre à Pyongyang de procéder à un essai dissimulé de missile balistique intercontinental (ICBM), car les missiles à longue portée et les lanceurs spatiaux reposent sur la même technologie.

En 2012 et 2016, la Corée du Nord avait par exemple procédé à des tests de missiles balistiques en les qualifiant de lancements de satellites. Les deux projectiles avaient alors survolé la région d'Okinawa.

Depuis une escalade des tensions en 2019 avec la Corée du Sud, la Corée du Nord a accéléré son développement militaire en conduisant notamment des essais interdits. Elle s'est déclarée puissance militaire 'irréversible' par le biais de son leader, Kim Jong-un.

Ce dernier a aussi appelé à l'augmentation 'exponentielle' de l'arsenal militaire nord-coréen, y compris en armes nucléaires tactiques.

