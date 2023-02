Un million d'enfants tibétains séparés de leur famille

Environ un million d'enfants tibétains sont séparés de leurs familles. Ils sont assimilés de force dans des pensionnats, ont dénoncé trois Rapporteurs spéciaux de l'ONU.

'Nous sommes très préoccupés par le fait que ces dernières années le système des pensionnats pour les enfants tibétains semble agir comme un programme obligatoire à grande échelle destiné à assimiler les Tibétains à la culture majoritaire Han, ce qui est contraire aux normes internationales en matière de droits humains', ont déclaré les experts, qui sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme mais ne s'expriment pas au nom de l'ONU.

Dans un communiqué, ils s'inquiètent des informations faisant état d'une augmentation substantielle du nombre de pensionnats à l'intérieur et à l'extérieur du Tibet et du nombre d'enfants tibétains qui y vivent.

Enseignement obligatoire' en mandarin

Dans ces pensionnats, les enfants de la minorité tibétaine sont contraints de suivre un programme d''enseignement obligatoire' en chinois mandarin (putonghua). En outre, les écoles gouvernementales de langue putonghua ne proposent pas d'étude approfondie de la langue, de l'histoire et de la culture de la minorité tibétaine, indique le communiqué.

'En conséquence, les enfants tibétains perdent leur aisance avec leur langue maternelle et leur capacité à communiquer facilement avec leurs parents et grands-parents en langue tibétaine, ce qui contribue à leur assimilation et à l'érosion de leur identité', ont déploré les experts, parmi lesquels figure Fernand de Varennes, Rapporteur sur les questions relatives aux minorités.

Il existe des pensionnats dans d'autres régions chinoises mais leur proportion dans les zones peuplées par la minorité tibétaine est beaucoup plus élevée, et ce pourcentage a augmenté ces dernières années, selon les rapporteurs. Alors qu'au niveau national, le pourcentage d'élèves en internat est supérieur à 20%, les informations qu'ils ont reçues indiquent que la grande majorité des enfants tibétains sont dans des pensionnats, soit près d'un million d'enfants au total.

'Cette augmentation du nombre d'élèves tibétains en internat est due à la fermeture d'écoles rurales dans des zones qui tendent à être peuplées de Tibétains, et à leur remplacement par des écoles (...) qui utilisent presque exclusivement le putonghua dans l'enseignement et les communications', ont déclaré les experts.

'Beaucoup de ces pensionnats sont situés loin des maisons familiales des élèves qui y sont pensionnaires', ont-ils ajouté, alarmés par 'ce qui semble être une politique d'assimilation forcée de l'identité tibétaine dans la majorité dominante Han-Chinoise, par le biais d'une série d'actions oppressives contre les institutions éducatives, religieuses et linguistiques tibétaines'.

/ATS