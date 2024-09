Un million de déplacés au Liban après les frappes israéliennes

Près d'un million de personnes pourraient avoir été déplacées par les frappes israéliennes sur le Liban, a affirmé dimanche le Premier ministre libanais Najib Mikati. Il s'agit du plus grand déplacement de population de l'histoire du pays.

'Le nombre est très important et pourrait atteindre un million de personnes', ce qui équivaudrait à un sixième de la population totale du Liban et 'pourrait être le plus grand déplacement de population de l'histoire du Liban', a-t-il déclaré.

Le Hezbollah a ouvert un front contre Israël au début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, en soutien au Hamas palestinien, sans pour autant ouvrir une guerre totale.

Mais Israël a lancé il y a une semaine une campagne de bombardements massifs sur les fiefs du Hezbollah dans le sud et l'est du pays, ainsi que la banlieue sud de Beyrouth, faisant plus de 700 morts selon le ministère de la Santé.

Ces bombardements ont entraîné en outre le déplacement de près de 120'000 personnes, d'après l'OIM (Organisation internationale des migrations).

Un grand nombre de ces déplacés ont trouvé refuge à Beyrouth, dans des conditions précaires, et certains craignent que ces déplacements massifs ne menacent le fragile équilibre entre communautés sunnite, chrétienne, chiite et druze au Liban.

/ATS