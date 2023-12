Un opposant djiboutien condamné pour avoir énucléé un rival

Un opposant au gouvernement de Djibouti vivant en exil à Bruxelles a été condamné par un tribunal belge à 15 ans d'emprisonnement après avoir arraché en pleine rue les yeux d'un autre opposant djiboutien, sur fond d'âpres rivalités politiques.

Selon un arrêt consulté mardi par l'AFP, l'accusé, 40 ans, a été reconnu coupable mi-décembre par la Cour d'appel de Bruxelles de 'torture' ayant 'entraîné la perte d'un organe', après une agression en 2016 contre un homme lui aussi âgé de 40 ans.

Au petit matin du 6 novembre 2016, un chauffeur de taxi avait alerté la police après avoir découvert près de la Porte de Namur, dans un quartier commerçant de la capitale belge, Moustapha Hassan allongé au bord de la route et saignant abondamment des orbites, rappelle l'arrêt.

Transporté à l'hôpital, l'homme a survécu mais a perdu la vue, son agresseur lui ayant arraché les globes oculaires avec ses mains lors de l'altercation. Il avait déclaré à la police avoir été victime d'une attaque politique.

Une douzaine d'heures plus tard, l'accusé, ressortissant djiboutien et néerlandais né en Somalie, s'était présenté dans un autre hôpital bruxellois avec des dents déchaussées et des coupures au visage, avant d'être interpellé.

Selon la Cour d'appel, les deux hommes étaient tous deux impliqués dans l'opposition au parti au pouvoir à Djibouti, la formation du président Ismaël Omar Guelleh en poste depuis 1999. Mais ils s'étaient violemment brouillés à la suite de conflits entre factions rivales.

/ATS