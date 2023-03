Un passager accusé d'avoir attaqué un membre d'équipage arrêté

Un passager, soupçonné d'avoir tenté d'ouvrir une issue de secours et attaqué un membre de l'équipage lors d'un vol entre Los Angeles et Boston, a été arrêté et inculpé. Il encourt la réclusion à perpétuité et une amende de 250'000 dollars.

L'homme de 33 ans a été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Boston dimanche soir et présenté lundi à une juge de cette ville de la côte est des Etats-Unis, selon un communiqué diffusé lundi par le procureur fédéral de l'Etat du Massachusetts.

D'après ce document, environ 45 minutes avant l'arrivée du vol d'United Airlines, une alarme a signalé à l'équipage qu'une porte latérale avait été désarmée. Après inspection, un agent a constaté que la poignée n'était plus en position sécurisée. Un de ses collègues a ensuite rapporté avoir vu le passager près de la porte.

Frappé à coups de cuillère

Après avoir été brièvement interrogé, le suspect s'est jeté sur un membre d'équipage 'avec une cuillère en métal cassée' et l'a frappé à trois reprises au niveau du cou, avant d'être immobilisé par d'autres passagers et employés de la compagnie, rapporte encore le procureur. United Airlines a précisé qu''aucune blessure grave n'avait été rapportée'.

'Nous n'avons aucune tolérance pour ce type de violence à bord de nos vols et ce client sera interdit de voler sur United pendant la durée de l'enquête', a précisé la compagnie.

L'homme a été inculpé pour avoir 'perturbé l'équipage avec une arme dangereuse'.

/ATS