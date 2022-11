Un policier tué dans une attaque au couteau à Bruxelles

Un policier a succombé à ses blessures après avoir été attaqué au couteau jeudi soir à Bruxelles. C'est ce qu'a indiqué le parquet de la capitale belge à l'agence de presse Belga.

Selon une source judiciaire jointe par l'AFP, il y a 'une suspicion' de motivation terroriste, mais les enquêteurs doivent encore réunir des éléments pour l'étayer.

A ce stade l'enquête est dirigée par le parquet de Bruxelles et non par le parquet fédéral belge, compétent en matière de criminalité organisée et de terrorisme, a précisé cette même source. L'auteur présumé de l'agression a été blessé et il est hospitalisé.

Les faits se sont produits vers 19h15 sur la commune bruxelloise de Schaerbeek, dans le quartier de la Gare du Nord. Pour un motif qui reste à éclaircir, un homme armé d'un couteau s'en est pris à une patrouille de deux policiers, leur portant des coups.

Ces derniers ont alors appelé des renforts et un agent d'une autre patrouille a utilisé son arme à feu pour 'neutraliser l'agresseur', selon Belga.

D'après plusieurs médias, le suspect aurait subi des blessures par balle au niveau des jambes et de l'abdomen. Il a été transporté à l'hôpital tout comme les deux policiers blessés. L'un des deux, touché au cou, n'a pas survécu.

