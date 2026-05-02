Un responsable iranien juge « probable » une reprise du conflit

Un responsable militaire iranien a jugé samedi 'probable' une reprise du conflit avec les Etats-Unis ...
Un responsable iranien juge « probable » une reprise du conflit

Un responsable iranien juge

Photo: KEYSTONE/AP/Vahid Salemi

Un responsable militaire iranien a jugé samedi 'probable' une reprise du conflit avec les Etats-Unis. Donald Trump a dit n'être 'pas satisfait' d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix.

'Une reprise du conflit entre l'Iran et les Etats-Unis est probable et les faits ont démontré que les Etats-Unis ne respectaient aucune promesse ou accord', a déclaré Mohammad Jafar Asadi, inspecteur adjoint du commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, cité par l'agence de presse Fars.

/ATS
 

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