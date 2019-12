Un soldat américain tué en Afghanistan - Revendication talibane

Un militaire américain a été tué lundi 'en action' en Afghanistan, a annoncé l'armée, sans donner plus de précisions. Les talibans ont rapidement revendiqué l'attaque et ajouté qu'ils avaient aussi blessé plusieurs autres soldats américains et afghans.

Dans un communiqué à l'AFP sur la messagerie WhatsApp, le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid a affirmé que les talibans avaient 'fait exploser un véhicule américain dans le district Char Dara de Kunduz' la nuit dernière.

Ce décès intervient au moment où Washington et les talibans tentent de trouver un accord sur un retrait des forces américaines. Le président américain Donald Trump avait stoppé début septembre ce dialogue après un attentat revendiqué par les insurgés à Kaboul qui avait fait douze morts, dont un soldat américain.

/ATS