Un tsunami inonde la ville russe de Severo-Kourilsk

Un tsunami dans l'océan Pacifique a provoqué mercredi des inondations à Severo-Kourilsk, dans le nord de l'archipel russe des Kouriles, a annoncé le ministère des Situations d'urgence.

'Le tsunami a inondé des parties de la ville portuaire de Severo-Kourilsk (...) La population a été évacuée', a écrit le ministère dans un communiqué. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des immeubles envahis par l'eau dans cette ville d'environ 2000 habitants.

Par ailleurs, plusieurs personnes ont été blessées mercredi dans la péninsule du Kamtchatka, sur la côte Pacifique russe, lors du puissant séisme de magnitude 8,7 qui s'est produit près de la côte et a provoqué un tsunami, a annoncé l'agence d'Etat russe Tass, citant les autorités sanitaires régionales.

'J'exhorte tout le monde à rester loin de la côte dans les zones menacées par le tsunami et à écouter les annonces par haut-parleur', a écrit sur Telegram le gouverneur du Kamtchatka, Vladimir Solodov.

La centrale de Fukushima évacuée

Au Japon, les employés présents sur la centrale nucléaire de Fukushima (est), accidentée en 2011, ont été évacués mercredi suite à l'alerte au tsunami émise après un puissant séisme au large des côtes russes, a annoncé Tepco, l'opérateur du site.

'Nous avons évacué tous les ouvriers et nos employés', a déclaré à l'AFP une porte-parole de Tepco, ajoutant qu''aucune anomalie n'a été observée' sur le site. La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi avait été dévastée par un séisme et un tsunami historiques en mars 2011, et est en cours de démantèlement.

