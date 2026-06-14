Une attaque de missiles en cours sur Kiev

Une importante attaque de missiles était en cours lundi aux premières heures sur Kiev, a rapporté ...
Une attaque de missiles en cours sur Kiev

Une attaque de missiles en cours en Ukraine, notamment à Kiev

Photo: KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Une importante attaque de missiles était en cours lundi aux premières heures sur Kiev, a rapporté un journaliste de l'AFP. Des projectiles ont été interceptés dans le ciel et des débris incandescents sont tombés sur la ville.

Le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a indiqué sur le réseau social Telegram que des immeubles avaient été touchés dans les districts de Podilsky et d'Obolonsky. Il a ajouté que 140'000 habitants du nord de la ville étaient privés d'électricité.

Le chef de l'administration militaire locale, Timour Tkatchenko, a fait état d'un blessé à ce stade, précisant que sept quartiers avaient été attaqués.

Kharkiv et Dnipro aussi visées

Son homologue de Kharkiv (nord-est), Oleg Synegoubov, a écrit que deux personnes avaient été grièvement blessées dans le district de Kholodnogirsky, frappé par des missiles.

Et celui de la région de Dnipropetrovsk (est), Oleksandr Ganzha, a annoncé que la ville de Dnipro était, elle aussi, visée.

Ces attaques interviennent alors que les Etats-Unis et l'Iran viennent d'annoncer être parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, y compris au Liban.

/ATS
 

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