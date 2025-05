Une bombe explose devant une clinique en Californie: un mort

Une bombe a explosé samedi devant une clinique spécialisée dans la procréation médicalement assistée (PMA) dans la ville californienne de Palm Springs, aux Etats-Unis, faisant un mort. Il s'agit d''un acte intentionnel', selon la police

Le maire de la ville, Ron DeHarte, a indiqué qu'il s'agissait 'd'une bombe dans ou près d'un véhicule garé sur le parking du bâtiment'. L'explosion a fait un mort, dont l'identité n'est pas connue à ce stade, a précisé la police de Palm Springs, ville située à l'est de Los Angeles.

L'explosion 'semble être un acte intentionnel de violence', a encore indiqué la police de la ville dans un communiqué. Les dégâts, au-delà du centre pour PMA, 's'étendent à plusieurs rues, avec plusieurs bâtiments endommagés, certains lourdement', relève la police, ajoutant que l'incident semble 'isolé'.

Une photographie publiée par l'établissement montre sa façade très abîmée, la porte d'entrée enfoncée, les vitres de plusieurs fenêtres brisées et les tuiles du toit soufflées.

Sujet clivant

L'explosion a eu lieu peu avant 11h00 locales (20h00 en Suisse), a écrit la ville dans un communiqué sur Facebook. Le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom 'a été tenu au courant d'une explosion dans un centre de santé à Palm Springs', ont fait savoir ses services sur le réseau social X.

Les conservateurs américains sont divisés sur la procréation médicalement assistée (PMA). De nombreux républicains, pour qui les valeurs familiales traditionnelles doivent être défendues, y voient un moyen d'augmenter le nombre d'enfants pour les familles américaines.

Cependant, d'autres républicains ont une position plus rigoriste et estiment que la vie commence dès la conception. Ils sont donc fermement opposés à la PMA, car, dans cette procédure, plusieurs embryons sont souvent produits et tous ne sont pas forcément utilisés.

'La violence contre une clinique de fertilité est impardonnable', a réagi samedi la ministre de la justice du président républicain, Pam Bondi.

'Nous travaillons à en savoir plus, mais permettez-moi d'être claire: l'administration Trump comprend bien que les femmes et les mères sont le coeur battant de[s Etats-Unis d]'Amérique', a-t-elle écrit sur X.

/ATS