Une dizaine de frappes au Yémen imputées aux Etats-Unis

Une dizaine de frappes, attribuées aux Etats-Unis, ont visé la capitale du Yémen Sanaa et ses environs, ont affirmé lundi les rebelles houthis. Washington mène une campagne de bombardements quasiment quotidiens visant ces insurgés yéménites pro-iraniens.

Selon l'agence de presse des rebelles, Saba, 'deux frappes de l'ennemi américain ont visé la rue Arbaeen' à Sanaa et 'une frappe a ciblé la route de l'aéroport'. Saba avait déjà rapporté deux bombardements précédents attribués à 'l'agression américaine' et sept autres aux environs de la capitale.

Des frappes ont également été menées dans les régions de Marib (centre), de Saadah, bastion des Houthis, et de Jaouf, dans le nord du Yémen, d'après la même source, les attribuant aux forces américaines.

Les Houthis, qui font partie de l''axe de résistance' de l'Iran contre Israël et les Etats-Unis, disent agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, dévastée par une campagne militaire lancée par Israël après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Ils tirent des missiles et de drones contre Israël et les cargos empruntant la mer Rouge.

Centaines de frappes américaines

Les frappes des Houthis ont empêché les navires de passer par le canal de Suez, artère essentielle où passe normalement 12% du trafic maritime mondial. De nombreuses sociétés doivent faire de coûteux détours par le sud de l'Afrique.

Depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump en janvier, les raids aériens américains se sont intensifiés, avec des frappes quasi quotidiennes au cours du mois dernier. L'armée américaine a annoncé avoir frappé depuis la mi-mars plus de 1000 cibles au Yémen.

Dimanche, le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a promis des représailles contre les rebelles houthis et l'Iran, après le tir d'un missile ayant touché, pour la première fois, la zone de l'aéroport Ben-Gourion, près de Tel-Aviv, où le trafic aérien a été brièvement suspendu.

Les rebelles yéménites ont annoncé plus tard qu'ils continueraient à 'cibler les aéroports israéliens'. Ils ont appelé les compagnies aériennes à 'annuler leurs vols' vers Israël.

