Une éclipse avec « anneau de feu » régale l'extrême sud de l'Amérique

Une partie de l'hémisphère sud a été témoin mercredi d'une éclipse annulaire de soleil. La splendeur de l''anneau de feu' était parfaitement visible dans la semi-désertique Patagonie chilienne et argentine.

La pointe sud du continent et l'île (chilienne) de Pâques ont eu le privilège de voir pleinement le phénomène, né dans le Pacifique nord pour s'achever dans l'Atlantique sud. Mais plusieurs pays sud-américains et des îles du Pacifique ont pu l'observer de façon partielle.

'C'était impressionnant, merveilleux. Comme un petit crépuscule', s'est enthousiasmé Ninoska Huki, 55 ans, depuis l'île de Pâques.

Loin de là, de l'autre côté de la cordillère des Andes, dans la Patagonie argentine, à Puerto San Julian, petite station balnéaire à 2100 km de Buenos Aires, quelques centaines de personnes dûment couvertes bravaient froid et vent, pour regarder la lune grignoter le soleil autour de 17h25 locales (22h25 en Suisse), a constaté l'AFP.

'J'ai déjà vu trois éclipses totales de soleil, mais c'était ma première 'annulaire'. Je suis venue de [nord-est des États-Unis, ndlr] rien que pour cela. Et c'était spectaculaire', s'est exclamée Susan Patkin, 66 ans.

Anneau orangé

'Une éclipse solaire est l'interposition de la Lune entre le Soleil et la Terre', a rappelé Diego Hernandez, responsable de la diffusion scientifique du planétarium de Buenos Aires. Mais dans le cas de mercredi, 'la Lune va être un peu plus éloignée de la Terre que d'habitude, chose qui se produit environ une fois par mois'.

Aussi, 'la Lune ne peut recouvrir complètement le Soleil', d'où un anneau orangé, 'une sorte d'anneau de lumière provenant du Soleil'. Avant et après cet anneau de feu, c'est un 'croissant de soleil' qui est visible, a-t-il ajouté.

L'éclipse a débuté dans le nord du Pacifique puis d'ouest en est, avant de 'passer' par plusieurs îles et archipels, puis de traverser la Patagonie chilienne, la Cordillère des Andes, la Patagonie argentine, pour finir dans l'Atlantique sud.

Si le phénomène de l'éclipse devait durer plus de trois heures, de 19h00 à 22h30 (heure en Suisse), selon la NASA, l'éclipse annulaire parfaite dans une bande restreinte, n'a duré que quelques minutes.

Selon l'institut français de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), l'éclipse de mercredi est la 18e éclipse annulaire de Soleil du XXIe siècle et la deuxième éclipse de 2024 après l'éclipse totale d'avril. La prochaine éclipse, partielle, de soleil aura lieu le 29 mars 2025, visible surtout depuis l'ouest de l'Amérique du Nord, l'Europe et le nord-ouest de l'Afrique.

