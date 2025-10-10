Une explosion dans une usine du Tennessee fait 19 disparus

Une déflagration dans une usine d'explosifs située dans le sud des Etats-Unis a causé la disparition ...
Plusieurs personnes sont mortes et 19 sont portées disparues après une explosion survenue vendredi matin dans une usine d'explosifs dans l'État américain du Tennessee, ont rapporté les autorités locales.

L'explosion s'est produite dans une usine d'Accurate Energetic Systems, une entreprise qui fabrique des explosifs pour l'armée notamment.

Cette usine est située près de Bucksnort dans un secteur boisé et vallonné à l'écart des zones urbaines, à quelque 100 km à l'ouest de Nashville, à la limite des comtés de Humphreys et Hickman.

Le shérif Chris Davis a indiqué au cours d'une conférence de presse que 'plusieurs décès' étaient confirmés et que 'plusieurs personnes' étaient portées disparues, sans fournir davantage de détails.

Sur son site internet, Accurate Energetic Systems, fondée en 1980, se dit 'spécialisée dans le développement, la fabrication, la manipulation et le stockage d'une large gamme de produits énergétiques et d'explosifs pour les marchés militaires, aérospatiaux et de la démolition commerciale'.

