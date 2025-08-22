Une fusée de SpaceX lance un drone spatial militaire américain

Un drone spatial de l'armée américaine a été lancé jeudi soir par une fusée Falcon 9 de SpaceX de la base de Cap Canaveral, en Floride. Cette navette sans pilote de Boeing est conçue pour rester en orbite plusieurs centaines de jours d'affilée.

Le lancement par SpaceX a été réalisé avec succès à 23h50 locales (05h50 vendredi en Suisse), selon des images retransmises en direct par le groupe du multimilliardaire Elon Musk.

L'engin, nommé X-37B et qui a des allures de petite navette spatiale, a déjà mené sept longs vols et passé plus de 10 ans au total dans l'espace, détaille son constructeur sur son site.

La durée de sa nouvelle mission n'a pas été divulguée par les forces armées américaines, qui ne communiquent que peu d'informations à son sujet.

Communication laser

Elle a tout de même précisé que cette huitième mission du X-37B permettrait de réaliser des tests et expérimentations scientifiques portant sur les 'techniques de communication laser entre satellites' et la 'navigation spatiale améliorée'. Le but est de 'contribuer à améliorer la résilience, l'efficacité et la sécurité des architectures de communication spatiales américaines'.

Conçu pour l'armée des Etats-Unis, ce drone mesure neuf mètres de long et est alimenté en énergie par des panneaux solaires. S'il doit être envoyé dans l'espace par une fusée, il est conçu pour revenir seul sur terre.

Le X-37B avait ainsi atterri en mars en Californie, après avoir passé plus d'un an en orbite.

/ATS