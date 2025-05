Une jeune américaine séquestrée dans une cage pour chien

Un couple du New Jersey a été arrêté et inculpé pour avoir séquestré pendant sept ans une adolescente, agressée sexuellement et forcée à vivre dans une cage pour chien. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 18 ans, s'est enfuie le 8 mai dernier, aidée par un voisin.

En 2018, la mère de la victime avait 'retiré sa fille de l'école' pour la 'confiner', ont indiqué mercredi la procureure et le chef de la police de la ville de Gloucester dans un communiqué conjoint.

Peu après avoir été confinée à la maison, la victime 'a indiqué avoir été forcée de vivre, pendant environ un an, dans une cage pour chien, dont on ne la laissait sortir qu'occasionnellement', a raconté la procureure.

Enchaînée dans une salle de bain

Sur une période de sept ans au total, la jeune femme été retenue en 'captivité', contrainte aussi de vivre enchaînée dans une salle de bain cadenassée ou dans une pièce vide avec un détecteur de mouvements qui prévenait le couple en cas de tentative d'évasion.

La mère de 38 ans et son conjoint, âgé de 41 ans, la libéraient lors de visites de membres de la famille pour ensuite la replacer en captivité.

Le couple a notamment été inculpé d'enlèvement, séquestration, agression et association de malfaiteurs. Le beau-père est également poursuivi pour agression sexuelle et mise en danger d'une mineure.

/ATS