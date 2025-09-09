Une otage israélo-russe kidnappée en Irak en 2023 libérée

Donald Trump a annoncé mardi sur son réseau Truth Social la libération d'Elizabeth Tsurkov, une otage israélo-russe. Elle avait été kidnappée en Irak en 2023.

Elle 'vient juste d'être libérée' par la milice chiite des Brigades du Hezbollah, un influent groupe armé irakien pro-iranien, après 'avoir été torturée pendant de nombreux mois' et se trouve maintenant à l'ambassade américaine de Bagdad, a écrit le président américain.

'A l'issue des efforts considérables déployés par nos services de sécurité pendant plusieurs mois, nous annonçons la libération de la citoyenne russe Elizabeth Tsurkov', a écrit de son côté sur X le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani.

Israël avait révélé la disparition de Mme Tsurkov en juillet 2023, assurant qu'elle était retenue par la milice chiite des Brigades du Hezbollah, qui avait alors laissé entendre qu'il n'était pas responsable du rapt.

Quand bien même les Brigades du Hezbollah n'ont pas revendiqué son enlèvement, une source au sein du groupe a déclaré mardi à l'AFP que Mme Tsurkov avait 'été libérée selon certaines conditions, la plus importante étant de faciliter le retrait des forces américaines sans combat et d'épargner à l'Irak tout conflit ou affrontement'.

'Elle a été libérée et non délivrée. Aucune opération militaire n'a été menée pour la libérer,' a ajouté cette source.

Le voyage de Mme Tsurkov n'était pas le premier en Irak et était destiné à des recherches sur le terrain dans le cadre de son doctorat à l'université américaine de Princeton. Elle était vraisemblablement entrée dans le pays avec un passeport russe en mars 2023.

