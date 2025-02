Une paix en Ukraine doit s'accompagner de garanties, estime Macron

Une 'paix durable' en Ukraine doit s'accompagner de 'garanties de sécurité fortes et crédibles', a indiqué mardi matin le président français Emmanuel Macron. Il s'est entretenu par téléphone avec les présidents américain Donald Trump et ukrainien Volodymyr Zelensky.

'Nous souhaitons une paix solide et durable en Ukraine. A cette fin, la Russie doit cesser son agression et cela doit s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles pour les Ukrainiens', a écrit M. Macron sur le réseau social X à l'issue d'une réunion à Paris de dirigeants européens.

/ATS