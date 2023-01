Une tigresse échappée rôde près de Johannesburg

Une tigresse échappée d'un élevage d'animaux exotiques rôde depuis deux jours à proximité de l'agglomération de Johannesburg. Elle a déjà attaqué un homme et tué un chien ainsi qu'une biche sur son passage, a mis en garde lundi la police sud-africaine.

L'homme de 39 ans a survécu, a précisé à l'AFP le porte-parole Dimakatso Sello. La tigresse a réussi à sortir de son enclos samedi après qu'un inconnu a coupé la clôture dans l'élevage, à une trentaine de kilomètres de la capitale économique d'Afrique du Sud, dans la province la plus peuplée du pays.

Policiers, militants pour la nature et voisins: une quarantaine de personnes se sont lancées, équipées de drones et épaulées par des hélicoptères, dans une chasse à cette tigresse du Bengale de huit ans, qui a fini par être repérée lundi soir.

L'animal, réapparu dans les environs de l'exploitation, est revenu y chercher de la viande. 'Nous sommes maintenant convaincus que nous parviendrons à le capturer', a affirmé Gresham Mandy, un représentant de la communauté locale.

'Irresponsable'

A la nuit tombée, les recherches ont été suspendues, se retrouver nez à nez avec le grand félin dans l'obscurité représentant un risque trop grand, a expliqué M. Mandy. Le tigre, espèce menacée, n'est pas endémique en Afrique du Sud mais l'élevage est devenu de plus en plus courant ces dernières années.

Le pays n'a toutefois pas de recensement officiel de sa population de tigres. Selon l'ONG de défense des animaux Four Paws, près de 10% de la population mondiale (359 spécimens) ont été exportés d'Afrique du Sud entre 2011 et 2020, la plupart vendus à des zoos. La société sud-africaine de protection des animaux (NSPCA), jointe par l'AFP, a jugé 'extrêmement dangereux et irresponsable de garder ces animaux dans une zone résidentielle'.

/ATS