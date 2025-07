Une voiture fonce sur la foule à Los Angeles, au moins 20 blessés

Un 'véhicule non identifié' a foncé dans une foule à Los Angeles tôt samedi matin, blessant au moins 28 personnes dont plusieurs sont 'dans un état critique', a annoncé le service des pompiers de la ville.

Plus de 100 pompiers se sont rendus sur les lieux à East Hollywood où trois personnes sont dans un état critique et six dans un état grave, a ajouté la même source. Un précédent bilan faisait état de quatre ou cinq personnes étant 'au moins dans un état critique'.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un chauffeur a perdu connaissance et a foncé sur une foule à l'extérieur d'une boîte de nuit, a indiqué la chaîne ABC News citant la police. Cette information n'a pas pu être confirmée dans l'immédiat.

La zone où l'incident s'est produit est proche d'endroits très fréquentés comme le Sunset Boulevard et le Walk of Fame, le trottoir orné d'étoiles célébrant des personnalités du cinéma.

