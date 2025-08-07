Vaccins: l'OMS cible un « coup significatif » après l'annonce de RFK

L'OMS dénonce un 'coup significatif' porté par la décision annoncé par le ministre américain ...
Vaccins: l'OMS cible un « coup significatif » après l'annonce de RFK

Photo: KEYSTONE/AP/SALVATORE DI NOLFI

L'OMS dénonce un 'coup significatif' porté par la décision annoncé par le ministre américain de la santé Robert Kennedy Jr sur l'annulation des financements pour les vaccins ARNm. L'importance de ceux-ci a été montrée par le coronavirus, selon elle.

Les Etats-Unis ont annoncé l'annulation de 500 millions de dollars de financement pour ces vaccins, surtout contre les virus respiratoires. 'C'est malheureux et c'est inopportun', a affirmé jeudi aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU) le secrétaire général du Groupe d'experts sur la vaccination (SAGE) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Joachim Hombach.

Les vaccins ARNm sont 'des technologies et une plateforme très importantes', a-t-il ajouté, souhaitant que celles-ci soient encore renforcées contre les épidémies émergentes. De son côté, le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a répété que la décision américaine de se retirer de l'institution en janvier prochain sera 'perdante' pour ce pays et pour l'organisation. De même que pour les citoyens américains.

/ATS
 

