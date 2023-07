Vaste opération en Bolivie pour capturer un baron de la drogue

La Bolivie a lancé une vaste opération policière pour tenter de capturer l'Uruguayen Sebastian Marset, un baron de la drogue présumé, a indiqué une source officielle. L'homme est recherché dans son pays, au Paraguay et au Brésil, ainsi que par Interpol et la DEA.

Son nom est associé à l'assassinat en Colombie du procureur anti-mafia paraguayen Marcelo Pecci, en mai 2022, comme l'un des cerveaux du crime.

Selon le ministre de l'intérieur bolivien, Eduardo del Castillo, depuis samedi 'une série de perquisitions' ont eu lieu dans le département de Santa Cruz, à l'est du pays et à la frontière du Brésil et du Paraguay, dans le cadre des recherches de Sebastian Marset, 'trafiquant de drogue de grande valeur'.

'Cet individu est recherché par Interpol, la DEA, par des pays de la région, tels que l'Uruguay, le Brésil et le Paraguay', a ajouté le ministre.

2250 policiers mobilisés

'Nous avons mobilisé plus de 2250 policiers, plus de 144 véhicules. Nous avons réalisé plus de 23 opérations, six perquisitions et procédé à l'arrestation de douze personnes', a précisé M. Del Castillo.

Sebastian Marset Cabrera, 'aux multiples nationalités', se trouve 'toujours' dans le département de Santa Cruz, avec son épouse péruvienne et leurs trois enfants, a-t-il affirmé.

Selon les premières investigations, le baron présumé est entré en Bolivie en septembre dernier. Il a développé certaines activités sociales, apparaissant notamment comme propriétaire d'un club de football de deuxième division de la région.

Deux frères colombiens, qui ont organisé le meurtre et payé le tueur à gages qui a abattu le procureur Pecci sur une plage colombienne en 2022, ont été condamnés en mai dernier en Colombie à 25 ans et six mois de prison, selon les procureurs colombiens.

/ATS