Venezuela: de fortes explosions entendues à Caracas (AFP)

De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols d'avions ont eu lieu vers 02h00 ...
Photo: KEYSTONE/AP/Ariana Cubillos

De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols d'avions ont eu lieu vers 02h00 (07h00 suisses) samedi à Caracas, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ces bruits d'explosion surviennent alors que le président américain Donald Trump, qui a fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et a affirmé que les jours du président vénézuélien, Nicolas Maduro, étaient 'comptés'. Des bruits d'explosion continuaient à être entendus vers 02h15.

