Venezuela: l'opposant Gonzalez exclut une intervention américaine

L'opposant vénézuélien Edmundo Gonzalez, considéré comme le vainqueur de la présidentielle par de nombreux Etats, estime que Nicolas Maduro est 'faible'. Mardi à Genève, le Prix Sakharov 2024 a dit que la solution ne viendra pas d'une intervention américaine.

Quand le régime de Nicolas Maduro 'recourt à la force, c'est parce qu'il n'a pas raison', a affirmé M. Gonzalez à des journalistes suisses en marge du Sommet de Genève pour les droits humains et la démocratie. 'Ils ne sont pas plus forts qu'avant, ils sont plus faibles même', dit-il.

Appelant à nouveau le chef de l'Etat à honorer le résultat du scrutin de juillet dernier, il admet qu'il ne 'voit pas' de changement arriver pour le moment. Mais 'nous devons trouver la solution nous-mêmes au problème. Il n'est pas question de demander aux Etats-Unis qu'ils interviennent', insiste M. Gonzalez.

Nicolas Maduro avait été proclamé vainqueur avec 52% des voix par le Conseil électoral, qui n'a pas rendu publics les procès-verbaux. L'opposition dit que M. Gonzalez a obtenu plus de 67% des voix.

/ATS