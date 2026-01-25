Venezuela: nouvelle vague de libération de prisonniers politiques

Au moins 104 prisonniers politiques ont été relâchés en une journée au Venezuela, a indiqué ...
Au moins 104 prisonniers politiques ont été relâchés en une journée au Venezuela, a indiqué dimanche l'ONG Foro Penal. Le processus de libération des détenus avance au compte-gouttes sous la pression de Washington.

'Nous avons vérifié 104 libérations de prisonniers politiques au Venezuela aujourd'hui. Nous continuons de vérifier d'autres libérations', a écrit sur le réseau social X le directeur de l'organisation, Alfredo Romero, après avoir donné un premier nombre d'au moins 80.

L'avocat Gonzalo Himiob, également de Foro Penal, a précisé sur le réseau social que 'ce nombre n'est pas encore définitif. Il peut augmenter à mesure que nous procédons à davantage de vérifications'.

Le gouvernement de Delcy Rodríguez, au pouvoir depuis la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro lors d'une opération militaire américaine le 3 janvier, a promis un 'nombre important' de libérations. Il affirme avoir libéré 626 détenus politiques depuis décembre.

