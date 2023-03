Vents violents : sept départements en vigilance orange

Le temps vendredi est très agité en France. Sept départements placés en vigilance orange pour vents violents, selon le site de Météo-France.

La vigilance orange pour vagues-submersion, qui touchait la Bretagne, a en revanche été levée, mais les vagues restent fortes sur la Mer du Nord, l'Est de la Manche, ainsi que sur le littoral aquitain.

Sept départements, les Alpes-Maritimes, l'Aude, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Var, ont été placés en vigilance orange pour vents violents, selon le bulletin de la mi-journée de Météo-France.

En Languedoc-Roussillon, les rafales atteignent 120 à 140 km/h sur le relief des Cévennes, les hauts cantons de l'Hérault ainsi que dans les Corbières, jusqu'à 150 km/h dans les Fenouillèdes. Elles atteignent 100 à 120 km/h dans les plaines de l'Aude jusqu'à Perpignan, ponctuellement 130 km/h en vallée de l'Aude.

Sur les Alpes-Maritimes et le Var, le mistral s'est nettement renforcé de la corniche des Maures jusqu'à l'arrière-pays niçois avec des rafales de 100 à 120 km/h en général et jusqu'à ponctuellement 130 km/h entre Grasse et Mandelieu. Sur le littoral les rafales atteignent 70 à 100 km/h.

La Corse pas épargnée

En Corse, les rafales atteignent 100 à 130 km/h sur toute la moitié Est de l'île, 130 à 150 km/h sur le relief et par déferlement entre Solenzara et Porto-Vecchio. Les rafales atteignent 150 à 190 km/h de la Balagne au Cap Corse.

Côté ciel, à l'exception des rivages de l'arc méditerranéen, le temps est perturbé avec des pluies ou des averses sur la plupart des régions.

Il neige modérément à partir de 600 à 800 m sur les Vosges, autour de 800 à 1000 m sur le Jura, entre 900 et 1600 m du nord au sud sur les Alpes.

/ATS