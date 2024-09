« Viagra des Incas »: des centaines de grenouilles saisies au Pérou

Les autorités péruviennes ont annoncé jeudi la saisie de centaines de grenouilles du lac Titicaca illégalement capturées pour leurs prétendues vertus aphrodisiaques. L'espèce est en voie de disparition.

Le service national des forêts et de la faune a indiqué avoir découvert 390 grenouilles mortes à l'intérieur d'un camion dans la région de Puno, sur les rives de l'immense lac situé à 3810 mètres d'altitude, à la frontière du Pérou et de la Bolivie. La cargaison était destinée à Lima, la capitale péruvienne, où cette espèce de grenouille se négocie, car censée stimuler la libido.

Certains guérisseurs traditionnels préparent un breuvage à base d'extrait de grenouille qu'ils appellent le 'Viagra des Incas', du nom de la civilisation qui régnait sur un vaste empire sud-américain aux XVe et XVIe siècles. Cette décoction est également réputée pour ses nombreuses propriétés médicinales.

La grenouille du lac Titicaca (Telmatobius culeus), l'une des plus grandes espèces de grenouilles aquatiques au monde, est originaire du Pérou et d'une partie de la Bolivie. Au cours des 15 dernières années, sa population, qui figure depuis 2019 sur la liste des espèces menacées d'extinction, a diminué d'environ 80% en raison du trafic, du changement climatique et de la pollution.

