Vladimir Poutine prône l'« unité » pour le « développement » du pays

Vladimir Poutine a appelé mardi dans ses voeux de fin d'année les Russes à l''unité' pour poursuivre le 'développement' du pays. Le président russe est au pouvoir depuis 20 ans.

'Nous vivons en des temps agités, dynamiques et contradictoires, mais nous pouvons et devons faire tout pour que la Russie se développe avec succès', a déclaré M. Poutine dans ses voeux télévisés, diffusés à minuit dans l'ouest du pays mais déjà disponibles dans l'Extrême Orient russe en raison du décalage horaire.

'Ce n'est qu'ensemble que nous ferons face aux défis auxquels sont confrontés la société et le pays. Notre unité est la base qui nous permettra d'atteindre les objectifs les plus élevés', a-t-il poursuivi.

M. Poutine a loué les aïeux des Russes, une 'génération héroïque et inébranlable de vainqueurs', alors que la Russie célèbrera l'année prochaine les 75 ans de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie.

Nomination surprise

Le 31 décembre 2019 marque les 20 ans de l'arrivée à la tête de l'Etat de Vladimir Poutine: c'est lors de ses voeux de Nouvel an à la télévision en 1999 que le président d'alors Boris Eltsine, affaibli, avait en effet annoncé sa démission à la surprise générale, donnant les rênes du pays par intérim à son dauphin, le Premier ministre Poutine, alors peu connu et nommé quelques mois auparavant.

Elu président peu après, Vladimir Poutine a remis progressivement en place un pouvoir sans partage, qu'il soit président ou de nouveau Premier ministre entre 2008 et 2012. Restaurant la place de son pays sur la scène internationale et ramenant un semblant de stabilité, il marginalise également minutieusement toutes les voix critiques et n'hésite pas à se confronter aux Occidentaux.

Vladimir Poutine est jusqu'à présent resté mystérieux sur ses intentions après 2024, date à laquelle expire son actuel second mandat consécutif, et après lequel il ne peut pas en théorie se représenter selon la Constitution.

