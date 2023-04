Volodymyr Zelensky obtient de nouveaux chasseurs polonais

Lors de sa première visite officielle en Pologne mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a obtenu une nouvelle aide militaire. Varsovie livrera six nouveaux avions de combat à l'Ukraine, et prévoit d'y transférer l'ensemble de sa flotte de chasseurs MiG.

Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky a rencontré, ce mercredi, son homologue polonais Andrzej Duda, le chef du gouvernement Mateusz Morawiecki et d'autres responsables, pour parler de 'la sécurité, des relations internationales et économiques mais aussi des questions historiques' délicates entre les deux pays, a indiqué un conseiller de la présidence polonaise. La visite de M. Zelensky a duré une journée.

La Pologne, qui a déjà fourni à l'Ukraine huit MiG-29, a décidé d'en envoyer six autres prochainement. Elle sera 'à l'avenir, en mesure de transférer à l'Ukraine l'ensemble de sa flotte de MiG', soit au total une trentaine d'appareils, 'moyennant un accord de ses alliés' de l'Otan, a déclaré Andrzej Duda, au cours d'une conférence de presse avec M. Zelensky.

Anciens chasseurs en Ukraine?

Le chef de l'Etat polonais a expliqué la nécessité de ce feu vert par le fait que les MiG-29 qui restent encore en possession de son pays ont été 'adaptés aux normes de l'Otan', notamment en ce qui concerne les systèmes de communication et la capacité d'assurer des missions de surveillance de l'espace aérien des alliés.

'On en aura encore besoin' mais, au fur et à mesure des livraisons attendues de nouveaux appareils sud-coréens FA-50 et américains F-35, commandés par la Pologne, les anciens chasseurs pourraient être fournis à Kiev.

Les premiers des 50 avions de combat FA-50 devraient arriver en Pologne avant la fin de 2023, tandis que les premiers des 32 appareils F-35 y sont attendus pour dès l'année prochaine. Depuis février 2022, la Pologne sert notamment de plateforme logistique pour des livraisons d'aide militaire et humanitaire.

Solidarité polonaise

Le président Andrzej Duda avait annoncé mi-mars la livraison de quatre appareils MiG-29, une première de la part d'un membre de l'Otan. La Pologne a également livré à l'Ukraine 14 chars Leopard 2A4 en février-mars.

Au début de l'invasion russe, les Polonais ont accueilli massivement chez eux des réfugiés ukrainiens. Nombres d'entre eux y séjournent toujours.

/ATS