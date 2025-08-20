Washington, Berne et d'autres appellent à des « pauses humanitaires » au Soudan

Les Etats-Unis, la Suisse et d'autres pays dont l'Egypte, l'Arabie saoudite et les Emirats ...
Washington, Berne et d'autres appellent à des « pauses humanitaires » au Soudan

Washington, Berne et d'autres appellent à des

Photo: KEYSTONE/AP

Les Etats-Unis, la Suisse et d'autres pays dont l'Egypte, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont appelé mercredi à des 'pauses humanitaires' au Soudan. Ils se disent 'consternés' par la dégradation de la situation dans ce pays ravagé par la guerre.

'La situation au Soudan s'aggravant et les besoins humanitaires atteignant des niveaux critiques, les parties au conflit doivent prendre des mesures urgentes pour protéger les civils et permettre et faciliter l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin, conformément à leurs obligations', ont déclaré ces pays dans un communiqué commun au nom également de l'ONU et de l'Union africaine.

/ATS
 

Actualités suivantes

Au moins 50 morts dans des attaques d'un gang au Nigeria

Au moins 50 morts dans des attaques d'un gang au Nigeria

Monde    Actualisé le 20.08.2025 - 18:05

Nouvelles sanctions américaines contre des magistrats de la CPI

Nouvelles sanctions américaines contre des magistrats de la CPI

Monde    Actualisé le 20.08.2025 - 17:53

L'église de Kiruna installée dans son nouvel emplacement

L'église de Kiruna installée dans son nouvel emplacement

Monde    Actualisé le 20.08.2025 - 16:33

Plan de conquête de Gaza-ville adopté - 60'000 réservistes rappelés

Plan de conquête de Gaza-ville adopté - 60'000 réservistes rappelés

Monde    Actualisé le 20.08.2025 - 14:55

Articles les plus lus