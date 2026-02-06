Washington dit que New Start ne pouvait être légalement étendu

Les Etats-Unis affirment que le traité de New Start de limitation des armes nucléaires avec ...
Les Etats-Unis affirment que le traité de New Start de limitation des armes nucléaires avec la Russie ne pouvait être 'légalement' étendu. Washington fait face à 'des menaces de multiples puissances nucléaires', a dit un haut responsable à Genève, s'en prenant à Pékin.

Devant la Conférence du désarmement, le sous-secrétaire d'Etat américain au désarmement et à la sécurité internationale, Thomas DiNanno, a expliqué vendredi qu'une nouvelle extension de cinq ans était juridiquement impossible. 'Même si elle avait été possible, elle n'aurait pas été profitable aux Etats-Unis et au monde', a-t-il dit.

ll a répété que les Etats-Unis souhaitaient associer la Chine à de futures négociations pour un accord modernisé. Le dispositif nucléaire chinois 'n'a pas de limite, pas de transparence, pas de déclaration, pas de contrôle', a-t-il également insisté. Selon lui, les Etats-Unis ne peuvent honorer leurs engagements de protéger leur population et leurs alliés.

