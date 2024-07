Washington et Tokyo dénoncent la Chine et la Russie

Les Etats-Unis et le Japon ont fermement condamné dimanche les actions 'déstabilisatrices' de la Chine en mer de Chine méridionale notamment. Ils ont aussi dénoncé la coopération croissante de la Russie avec Pékin et la Corée du Nord, à l'issue d'entretiens à Tokyo.

Les ministres américains et japonais des Affaires étrangères et de la Défense 'ont réitéré leurs fortes objections aux revendications maritimes illégales de la Chine, à la militarisation des territoires revendiqués et aux activités menaçantes et provocatrices en mer de Chine méridionale', selon une déclaration commune.

'Les actions déstabilisatrices de la Chine dans cette région comprennent des rencontres dangereuses en mer et dans les airs, des efforts visant à perturber l'exploitation des ressources offshore d'autres pays, ainsi que l'utilisation dangereuse de navires de garde-côtes et de milices maritimes', ont-ils ajouté dans ce communiqué.

'Remodeler l'ordre international'

Pour Washington et Tokyo, la Chine ambitionne de 'remodeler l'ordre international à son profit', ce qui représente 'le plus grand défi stratégique dans la région Indo-pacifique et au-delà'.

Ils ont accusé la Chine 'd'intensifier ses tentatives de modifier unilatéralement le statu quo par la force ou la coercition en mer de Chine orientale' et exprimé leur inquiétude quant à 'l'expansion rapide et continue de l'arsenal nucléaire de la Chine, qui se poursuit sans aucune transparence quant à ses intentions et que la Chine refuse de reconnaître, en dépit des preuves accessibles au public'.

Les ministres ont, par ailleurs, 'souligné avec inquiétude la coopération militaire stratégique croissante et provocatrice de la Russie' avec la Chine citant des manoeuvres militaires communes proches du Japon, et ils ont dénoncé le soutien présumé de Pékin à l'effort de guerre russe en Ukraine.

/ATS