Washington « s'alarme » face au renforcement militaire chinois

Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a affirmé samedi qu'il y avait 'de quoi légitimement s'alarmer' face au renforcement militaire chinois en Asie-Pacifique. Les Etats-Unis souhaitent un 'équilibre stable' et refusent toute 'hégémonie', a-t-il ajouté.

'En regardant la région aujourd'hui, il y a de quoi légitimement s'alarmer face à l'ampleur historique du renforcement militaire de la Chine et à l'extension de ses activités militaires dans la région et au-delà', a déclaré M. Hegseth à Singapour lors du Dialogue de Shangri-La, un grand forum consacré aux questions de défense.

Les Etats-Unis ne veulent pas de 'confrontation inutile dans la région', a-t-il toutefois souligné dans son discours, prononcé devant un parterre d'experts militaires et de ministres.

Le Dialogue de Shangri-La réunit pendant trois jours et jusqu'à dimanche de hauts responsables politiques et militaires, ainsi que des experts et chercheurs d'environ 45 pays.

/ATS