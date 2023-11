Washington sera un « bon hôte » pour la Russie au sommet de l'APEC

Les Etats-Unis traiteront la Russie comme un participant à part entière du sommet de l'Asie-Pacifique (APEC), malgré les efforts diplomatiques américains visant à isoler Moscou, selon un haut fonctionnaire américain. La réunion a lieu cette semaine à San Francisco.

Une visite du président Vladimir Poutine étant politiquement impensable, le vice-premier ministre Alexeï Overtchouk représentera la Russie au sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). 'Il est traité comme le chef de la délégation et il aura l'occasion de participer pleinement aux événements de la semaine', a déclaré le chargé de l'APEC au sein du département d'Etat américain.

M. Overtchouk fait l'objet de diverses sanctions occidentales après l'invasion russe de l'Ukraine, notamment de la part de l'Union européenne, mais il n'est pas spécifiquement visé par les sanctions américaines.

'Nous avons toujours dit tout au long de l'année que nous voulions être de bons hôtes de l'APEC', a déclaré le fonctionnaire. Il a reconnu que M. Overtchouk 'ne sera clairement pas au même niveau' du point de vue du protocole diplomatique que les chefs d'Etat et de gouvernement qui viennent à l'APEC.

Poutine recherché par la CPI

Parmi ces dirigeants figure un autre adversaire des Etats-Unis, le président chinois Xi Jinping, qui rencontrera mercredi son homologue américain Joe Biden. Les Etats-Unis ont exprimé l'espoir de stabiliser leurs relations avec la Chine et de trouver des domaines limités de coopération.

Avec la Russie, en revanche, Washington a refusé la plupart des contacts depuis que M. Poutine a lancé son invasion totale de l'Ukraine en février 2022. Les Etats-Unis et d'autres pays occidentaux ont depuis lors dépensé des milliards de dollars pour aider Kiev.

M. Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) et n'a pas participé aux sommets organisés cette année en Afrique du Sud et en Inde, deux pays beaucoup plus amicaux envers la Russie que les Etats-Unis. Mais il s'est récemment rendu en Chine.

Le mois dernier, le département d'Etat a fait savoir publiquement qu'il n'accueillerait pas M. Poutine à San Francisco, ce qui a conduit la Russie à répondre qu'il appartenait à chaque membre de l'APEC de déterminer sa propre représentation au sommet.

/ATS