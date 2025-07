Washington stoppe des livraisons d'armes à l'Ukraine

Les Etats-Unis ont stoppé certaines livraisons d'armes, notamment des missiles de défense antiaériens, à l'Ukraine, a confirmé la Maison Blanche mardi à la suite d'informations de presse. Washington a dit s'inquiéter de la baisse de ses propres stocks de munitions.

'Cette décision a été prise pour mettre les intérêts de l'Amérique en premier, à la suite d'un passage en revue, par le ministère de la Défense, de l'aide militaire de notre nation à d'autres pays à travers le monde', a déclaré, dans un communiqué transmis à l'AFP, Anna Kelly, une porte-parole adjointe de la Maison Blanche.

'La puissance des forces armées des Etats-Unis demeure incontestable - il suffit de demander à l'Iran', a-t-elle ajouté.

Selon Politico et d'autres médias américains, cet arrêt des livraisons pour Kiev concerne des missiles de la défense antiaérienne et des obus.

Cette décision intervient au moment où l'Ukraine fait face à une intensification des attaques aériennes russes.

Le nombre de drones longue portée lancés par la Russie a ainsi connu en juin une hausse de 36,8% sur un mois, selon une analyse de l'AFP établie mardi, des attaques mettant à rude épreuve les défenses antiaériennes et une population civile épuisée, et alors que les pourparlers entre Kiev et Moscou en vue d'un cessez-le-feu sont dans l'impasse.

La décision américaine fait suite, selon la presse américaine, à des inquiétudes du Pentagone quant aux réserves de l'armée américaine, sur lesquelles est directement prélevée l'aide militaire américaine à l'Ukraine.

Interrogé par l'AFP, le porte-parole du Pentagone Sean Parnell a déclaré: 'L'armée américaine n'a jamais été plus prête et plus compétente que sous l'autorité du président Trump et du ministre (de la Défense Pete) Hegseth.'

Jusqu'à présent et malgré la relation conflictuelle avec Kiev, le gouvernement de Donald Trump poursuivait, au moins partiellement, l'aide militaire initiée sous Joe Biden. Sous le mandat de ce dernier, les Etats-Unis ont fourni pour plus de 60 milliards de dollars d'aide militaire à Kiev.

Cette interruption intervient quelques jours après une rencontre entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Haye.

