Xi demande à Trump d'éviter les mesures « unilatérales »

Le dirigeant chinois Xi Jinping a demandé vendredi à son homologue Donald Trump d'éviter les ...
Xi demande à Trump d'éviter les mesures « unilatérales »

Xi demande à Trump d'éviter les mesures

Photo: KEYSTONE/AP/Susan Walsh

Le dirigeant chinois Xi Jinping a demandé vendredi à son homologue Donald Trump d'éviter les restrictions commerciales 'unilatérales' et de préserver un climat 'non discriminatoire' pour les entreprises chinoises comme TikTok au cours d'un appel téléphonique.

Un coup de téléphone jugé 'constructif' par le président chinois et 'très productif' par son homologue américain..

Donald Trump et Xi Jinping ont aussi convenu de se voir en marge du sommet de l'APEC (Coopération économique Asie-Pacifique), prévu le 31 octobre et le 1er novembre en Corée du Sud, a annoncé le président américain vendredi sur son réseau Truth Social.

Le républicain de 79 ans a ajouté qu'il irait en Chine 'tôt l'année prochaine' et que Xi Jinping viendrait lui aux Etats-Unis 'au moment qui conviendra'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Au moins près de 3400 civils tués entre janvier et juin au Soudan

Au moins près de 3400 civils tués entre janvier et juin au Soudan

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 10:03

Téhéran dénonce l'attitude « illégale » et « biaisée » des Européens

Téhéran dénonce l'attitude « illégale » et « biaisée » des Européens

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 09:59

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:07

Nos cousins chimpanzés consomment eux aussi de l'alcool

Nos cousins chimpanzés consomment eux aussi de l'alcool

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:07

Articles les plus lus

Séisme d'une magnitude de 7,8 au large de l'Extrême-Orient russe

Séisme d'une magnitude de 7,8 au large de l'Extrême-Orient russe

Monde    Actualisé le 18.09.2025 - 23:03

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:01

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:07

Nos cousins chimpanzés consomment eux aussi de l'alcool

Nos cousins chimpanzés consomment eux aussi de l'alcool

Monde    Actualisé le 19.09.2025 - 05:07