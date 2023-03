Xi met l'accent sur la sécurité nationale devant le Parlement

Le président chinois Xi Jinping a souligné lundi la nécessité de renforcer la sécurité nationale lors du premier discours depuis sa reconduction pour un troisième mandat. Il a fustigé la 'répression' américaine vis-à-vis de son pays.

'La sécurité est le fondement du développement, tandis que la stabilité est une condition préalable à la prospérité', a affirmé M. Xi, 69 ans, aux 3000 députés réunis au palais du peuple à Pékin.

A cette fin, il est nécessaire de 'promouvoir pleinement la modernisation de la défense nationale et des forces armées et de faire de [l'armée] une grande muraille d'acier qui protège efficacement la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts du développement', a insisté Xi Jinping.

Le dirigeant a par ailleurs fustigé les 'forces extérieures' qui se mêlent de Taïwan. Le pouvoir communiste considère l'île comme une province de la Chine qu'il n'a pas encore réussi à rattacher au reste du territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise (1949).

/ATS