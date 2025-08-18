Zelensky accueilli par Trump à la Maison Blanche

Volodimir Zelensky a été accueilli par Donald Trump à son arrivée à la Maison Blanche. Le président ukrainien a 'remercié'son homologue américain pour ses 'efforts personnels' visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

'Merci pour l'invitation et merci beaucoup pour vos efforts, vos efforts personnels pour mettre fin à la tuerie et arrêter cette guerre', a affirmé dans le Bureau ovale le président ukrainien, tout de noir vêtu, peu après avoir été accueilli par son homologue américain à la Maison Blanche.

Donald Trump a lui redit qu'il veut organiser une réunion à trois avec Zelensky et Poutine 'si tout se passe bien'.

/ATS