Zelensky accueilli par Trump à la Maison Blanche

Le président Volodimir Zelensky a été accueilli par Donald Trump à son arrivée à la Maison ...
Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

Volodimir Zelensky a été accueilli par Donald Trump à son arrivée à la Maison Blanche. Le président ukrainien a 'remercié'son homologue américain pour ses 'efforts personnels' visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

'Merci pour l'invitation et merci beaucoup pour vos efforts, vos efforts personnels pour mettre fin à la tuerie et arrêter cette guerre', a affirmé dans le Bureau ovale le président ukrainien, tout de noir vêtu, peu après avoir été accueilli par son homologue américain à la Maison Blanche.

Donald Trump a lui redit qu'il veut organiser une réunion à trois avec Zelensky et Poutine 'si tout se passe bien'.

