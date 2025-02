Zelensky reçoit l'émissaire américain après une nouvelle saillie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit recevoir jeudi l'envoyé spécial des Etats-Unis après avoir essuyé de très vives critiques de Donald Trump. Celles-ci font craindre une rupture entre Washington et Kiev qui dépend crucialement de l'aide américaine.

Après avoir traité M. Zelensky de 'dictateur', M. Trump a poursuivi sa rhétorique en faveur de Moscou en affirmant mercredi soir que, dans ce conflit, les Russes avaient 'pris beaucoup de territoires' et avaient donc 'les cartes en main'. Le Kremlin, ne cachant pas sa satisfaction, a annoncé jeudi avoir décidé avec Washington d'une reprise du dialogue 'sur tous les paramètres', se disant 'complètement d'accord' avec la position américaine sur l'Ukraine.

Dans ce contexte hostile, M. Zelensky, affaibli par ce brusque et violent rapprochement entre M. Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, a dit espérer néanmoins un travail 'constructif' lors d'une rencontre prévue jeudi à Kiev avec l'émissaire de M. Trump, Keith Kellogg. 'Notre avenir n'est pas avec Poutine, mais avec la paix. Et c'est un choix pour tout le monde - et pour les plus puissants - d'être avec Poutine, ou d'être avec la paix', a-t-il plaidé à la veille de la rencontre.

A son arrivée à Kiev mercredi, Keith Kellogg, adoptant un ton plus conciliant, avait assuré comprendre le besoin de 'garanties de sécurité' de l'Ukraine. A quelques jours du troisième anniversaire du début de l'invasion russe du 24 février 2022, M. Zelensky a rappelé que l'Ukraine voulait la fin de cette guerre 'depuis ses premières secondes' alors que M. Trump l'a accusée d'avoir lancé le conflit.

Soutien de dirigeants européens

MM. Trump et Zelensky ont échangé ces attaques personnelles inédites après les discussions russo-américaines mardi en Arabie saoudite, les premières au niveau des chefs des diplomaties depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Donald Trump a ensuite, entre autres, cité de faux chiffres sur la popularité de Volodymyr Zelensky ou l'a encore appelé à convoquer des élections alors que la guerre est toujours en cours, que des millions d'Ukrainiens ont fui à l'étranger et 20% du territoire est sous occupation russe.

'Dictateur sans élections, Zelensky devrait se dépêcher ou il ne va pas lui rester de pays', a déclaré mercredi Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Avant cette dernière accusation, M. Zelensky avait lui reproché à son homologue américain de vivre dans 'un espace de désinformation' russe et d'aider Vladimir Poutine à 'sortir d'années d'isolement'.

Face à la violence des accusations de Donald Trump, le dirigeant ukrainien a reçu le soutien de plusieurs dirigeants européens, notamment du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre britannique Keir Starmer. 'L'Ukraine est une démocratie, la Russie de Poutine non', a réagi jeudi un porte-parole de l'Union européenne, Stefan de Keersmaecker, ajoutant que M. Zelensky avait été 'légitimement élu lors d'élections libres, justes et démocratiques'.

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a lui annoncé qu'il se rendrait à Kiev lundi, jour anniversaire de l'invasion russe, pour 'réaffirmer le soutien de l'Espagne à la démocratie ukrainienne'.

'Peu de choses concrètes'

Si les propos du président américain ont choqué en Ukraine, le Kremlin, sans les commenter directement, s'est réjoui jeudi de cette convergence avec la nouvelle administration américaine. 'La décision a été prise de procéder à la reprise du dialogue russo-américain sur tous les paramètres', a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, ajoutant que Moscou était 'complètement d'accord' avec l'approche de Washington concernant le règlement de la guerre en Ukraine.

M. Peskov a toutefois indiqué que, pour l'heure, 'peu de choses concrètes' étaient en place, du fait notamment de 'désaccords entre Washington et Kiev', tout en précisant que Washington était toujours la 'principale locomotive' qui fournit 'la plus grande contribution financière pour alimenter' le conflit en Ukraine. Jeudi, Vladimir Poutine s'était quant à lui félicité de la reprise du dialogue russo-américain. Il a indiqué qu'il rencontrerait 'avec plaisir Donald', en appelant le président américain par son prénom.

Donald Trump a de nouveau assuré que les Etats-Unis étaient en train de 'négocier avec succès une fin de la guerre avec la Russie'. 'Une chose que - tout le monde l'admet - seuls 'TRUMP' et l'administration Trump peuvent faire', selon lui. A contrario, l'Europe 'a échoué à apporter la paix', a-t-il dénoncé.

Face à la perspective d'un éventuel cessez-le-feu, Paris et Londres sont en train de préparer la création d'une force européenne destinée le garantir et assurer la sécurité de l'Ukraine, et qui serait composée de 'moins de 30'000 militaires', rapportent jeudi les médias britanniques.

