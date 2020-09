Plus de 4'300 signatures contre la 5G dans le Jura

Les opposants à la 5G dans le Jura ne lâchent pas l’affaire. Ils ont remis ce lundi matin une pétition à l’intention du Gouvernement et du Parlement. Le texte porté par le collectif « JURA NON 5G » est muni du 4'318 signatures qui ont été recueillies depuis le 5 août. La pétition demande l’abandon du projet d’antenne sur le toit de l’Hôpital du Jura à Delémont, le respect des moratoires votés par le Parlement jurassien et par plusieurs communes ainsi que le dépôt d’une initiative cantonale auprès des Chambres fédérales. Elle réclame également l’application du principe de précaution et le développement de la fibre optique. Une des membres du collectif, Nathalie Fleury, se réjouit du nombre de paraphes récoltés en relativement peu de temps :