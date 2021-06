Des racines qui s'ancrent et des terres qui se partagent à la Maison de paille

Une recherche de fonds a été menée avec entrain ces derniers mois. Le moment était venu pour la structure de s'étendre, de se dynamiser, de s'autonomiser et de développer la pédagogie, selon Jacques Froidevaux. Cette dernière décennie, l'intérêt pour la spiritualité et la quête de soi croissaient déjà et un public plus large a commencé à s'intéresser aux activités proposées à la Maison de paille. Dernièrement, les problèmes climatiques et la pandémie ont amené leur lots de questionnements au niveau de l'individu et de leur rapport à la société, selon lui. Or se questionner en groupe est souvent essentiel pour trouver des pistes et vivre de manière plus fidèle à soi-même, dit celui qui a fondé la Fondation des fermes communautaires libres. Pour permettre un échange plus conséquent, la structure va se doter d'un nouveau bâtiment, une cuisine solaire va voir le jour, ainsi qu'un coin bien-être et des étangs en extérieur. Les panneaux photovoltaïques occuperont davantage d'espace. La Maison de paille devrait dès lors devenir autonome en électricité. Le but est également de mettre en place des surfaces où auront lieu des ateliers d'écoconstruction et de permaculture afin de partager les savoirs, durablement.